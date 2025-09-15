Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 08:23

ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-34

Су-34 Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-34, сообщила пресс-служба Ростеха в своем Telegram-канале. Там пояснили, что техника предназначена для поражения различных целей на суше и в воздухе, а также для выполнения задач воздушной разведки.

Объединенная авиастроительная корпорация <…> передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, — говорится в сообщении.

В Ростехе отметили, что Су-34 эффективен в любое время суток и в любых метеоусловиях. Там добавили, что летчики высоко оценивают маневренность истребителя и его живучесть.

Ранее ОАК передала ВКС России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, заводы страны быстро производят самолеты в рамках гособоронзаказа.

До этого в Ростехе сообщили, что связка многоцелевого истребителя Су-35С и истребителя-бомбардировщика Су-34 способна выполнять наиболее сложные тактические задачи на передовой. Там назвали подобное взаимодействие «ударным кулаком».

Россия
ОАК
истребители
Су-34
Минобороны РФ
