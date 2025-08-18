В Ростехе раскрыли преимущества тандема Су-35С и Су-34 Ростех: Су-35С и Су-34 вместе способны выполнять сложные тактические задачи

Связка многоцелевого истребителя Су-35С и истребителя-бомбардировщика Су-34 способна выполнять наиболее сложные тактические задачи на передовой, сообщили в пресс-службе Ростеха. Там назвали подобное взаимодействие «ударным кулаком».

Это пример взаимодополняющих авиакомплексов, где Су-35С действует как самолет прикрытия, а Су-34 — как «ударный кулак», — сказано в сообщении.

В Ростехе пояснили, что Су-35С успешно применяется для подавления вражеских систем ПВО и ведения разведки, тогда как Су-34 способен наносить высокоточные удары в глубине обороны противника с помощью управляемых авиабомб и ракет. По словам представителей корпорации, сочетание этих платформ создает мощный ударный комплекс, способный решать даже самые сложные задачи на поле боя.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт заявил, что истребитель поколения 4++ Су-35С признан лучшим боевым самолетом Воздушно-космических сил России. По его словам, самолет пятого поколения Су-57 превосходит Су-35С по характеристикам, однако его боевое применение встречается реже.