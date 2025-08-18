Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 10:36

В Ростехе раскрыли преимущества тандема Су-35С и Су-34

Ростех: Су-35С и Су-34 вместе способны выполнять сложные тактические задачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Связка многоцелевого истребителя Су-35С и истребителя-бомбардировщика Су-34 способна выполнять наиболее сложные тактические задачи на передовой, сообщили в пресс-службе Ростеха. Там назвали подобное взаимодействие «ударным кулаком».

Это пример взаимодополняющих авиакомплексов, где Су-35С действует как самолет прикрытия, а Су-34 — как «ударный кулак», — сказано в сообщении.

В Ростехе пояснили, что Су-35С успешно применяется для подавления вражеских систем ПВО и ведения разведки, тогда как Су-34 способен наносить высокоточные удары в глубине обороны противника с помощью управляемых авиабомб и ракет. По словам представителей корпорации, сочетание этих платформ создает мощный ударный комплекс, способный решать даже самые сложные задачи на поле боя.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт заявил, что истребитель поколения 4++ Су-35С признан лучшим боевым самолетом Воздушно-космических сил России. По его словам, самолет пятого поколения Су-57 превосходит Су-35С по характеристикам, однако его боевое применение встречается реже.

Ростех
самолеты
военная техника
истребители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аксенов вышел с заявлением после трагедии на рязанском заводе
Россиянина арестовали за дерзкое убийство соперника
«Пытаются пойти ва-банк»: политолог о целях поездки лидеров ЕС к Трампу
Кровавая расправа: готовим домашний томатный сок на зиму
На Украине предложили США арестовать Зеленского
Новейший эсминец появится в России впервые после распада СССР
ВСУ ударили по венгерскому нефтепроводу
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ в ДНР
Россиянка уснула на сапборде и переплыла Ангару
В ЕС потребовали ужесточить санкции против России
Пенсионеры из Москвы ловили «опасную ОПГ» и лишились квартиры
«Нужно время»: экс-тренер «Динамо» поддержал провалившего старт РПЛ Карпина
«Скучают»: родственники Юдашкина почтили память модельера
«Все партии войны»: экс-нардеп о возможном смещении Зеленского
От знаменитого сатирика требуют 13 млн рублей из-за петербургских бань
Забудьте о покупных! Готовим настоящие помидоры в соку дома
Аджика без варки по-абхазски
Стало известно, на какой российский город планируется наступление ВСУ
Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет своего семейного счастья
Россияне назвали сумму, которая им нужна для счастья
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.