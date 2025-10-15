Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 22:02

Сотни тысяч уклонистов: почему жители Западной Украины бегут от мобилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По данным украинских социологов, население западных областей Украины, которое считается оплотом националистических и бандеровских идей, не горит желанием воевать за Украину. Области западенщины стали рекордсменами по числу уклонистов от службы в ВСУ. Почему главные «патриоты» страны не хотят служить, на что пойдут украинские власти, чтобы это исправить, — в материале NEWS.ru.

Как на Западной Украине уклоняются от службы

Жители Западной Украины оказались самыми злостными уклонистами от мобилизации в вооруженные силы страны, сообщили Telegram-каналы со ссылкой на результаты исследования украинских социологов. В частности, речь идет о Львове, Тернополе и Ивано-Франковске. Призыва в армию избегают 1,5 млн украинцев, при этом на Западной Украине скрывающихся от мобилизации почти в 10 раз больше, чем в Киеве и Одессе.

Уклонение от службы и ложный патриотизм — это характерная черта и особая идеология жителей западенщины, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«В этом вся суть националистов. На словах они самые большие патриоты, но приступить к делу с риском для себя ни в коем случае не хотят. Самое большое количество уклонистов и дезертиров из западных областей Украины — Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Хмельницкой областей и так далее. Там, где была основа бандеровщины. Преобладающая идеология такова, что они всегда готовы ударить в спину, а идти в открытый бой — нет. Западенская бандеровская идеология настолько лжепатриотична, что они ненавидят любое государство, даже то, в котором живут», — сказал Олейник.

По словам политолога, экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в происходящем на Западной Украине нет ничего удивительного, так как большинство идейных националистов из этих областей были уничтожены на фронте. Оставшееся население, проповедующее бандеровские идеи, мало годится на роль воинов и не испытывает желания рисковать.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Давно было подмечено, что русские бойцы лучше украинских. Те части, где преобладают этнические русские, более устойчивы и в обороне, и в атаке. Понимая это, Киев проводит своеобразную этническую чистку — мобилизует прежде всего русское население из восточных и южных областей Украины. Так ВСУ, во-первых, получают людей, которые лучше воюют по сравнению с призванными с Западной Украины, а во-вторых, посылают на убой тех, кто русский по духу и по крови, избавляясь от потенциально опасных слоев населения», — пояснил Царев NEWS.ru.

По его словам, в начале СВО жителей Западной Украины вообще не призывали в ВСУ — на фронт шли откровенные националисты-экстремисты по собственному желанию. Однако сейчас ситуация резко изменилась.

«Киев считал жителей западных областей „истинными арийцами“, настоящими украинцами, которых надо беречь. Но так было только вначале. Сейчас, когда проблемы с мобилизацией дошли до крайности, территориальные центры комплектования (ТЦК) гребут всех подряд на Западной Украине. Там теперь тоже „бусификация“, отлов людей на улицах городов и сел. Люди бегут от этого и стараются скрываться», — пояснил политолог.

Как сотрудники украинских центров комплектования ловят уклонистов

В украинских СМИ раскрыли новую тактику сотрудников ТЦК по поимке людей для мобилизации. Серьезная нехватка призывников вынуждает их искать людей в университетах. В последнее время украинцы начали прятаться в вузах под видом фейковых аспирантов. В ходе проверок выяснилось, что в одном из частных университетов пытались задним числом внести в реестр около трех тысяч преподавателей.

По мнению экспертов, такие действия могут привести к краху высшего образования на Украине по аналогии с дефицитом рабочей силы на оборонных предприятиях, сотрудники которых получают бронь от мобилизации. Дело в том, что украинцам для работы на заводах ОПК нужно пройти военно-врачебную комиссию, где их поджидают работники ТЦК с повестками. По этой причине люди не хотят идти в оборонку. Это создает дефицит кадров, притом что миллионы мужчин не могут трудоустроиться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, сотрудники ТЦК намерены задействовать военнослужащих из боевых подразделений. Их хотят включить в состав патрулей, которые отлавливают украинских граждан.

Однако, по словам Олейника, это не поможет Киеву решить вопрос с нехваткой военных.

«Зеленский и его люди никак не могут справиться с этой задачей, потому что в народе говорят о несправедливости конфликта. Госпропаганда не способна решить эту проблему, люди все больше начинают сомневаться в декларируемых идеях и целях. Учитывая, что для жителей Западной Украины эгоизм и принцип „своя рубаха ближе к телу“ главные, то уклонизм и дезертирство среди них будут только усиливаться», — заключил Олейник.

