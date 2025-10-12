На Украине подсчитали уклонистов

На Украине с начала 2025 года зафиксировали 2318 случаев уклонения граждан от мобилизации, обвинения предъявлены по 953 делам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной полиции Украины за соответствующий период. Правоохранители также зафиксировали 395 случаев уклонения от постановки на воинский учет.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Изначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в 2024 году призывной возраст снизили до 25 лет. В том же году власти Украины ужесточили законы о мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) хватают мужчин на улицах. Нередки случаи избиения мобилизованных. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, давая взятки, или же покидают страну.

Ранее стало известно, что украинские военкоматы забирают даже больных туберкулезом, бездомных и наркоманов. Об этом журналистам рассказал насильно мобилизованный. Мужчина утверждает, что его похитили и признали пригодным к службе без медицинского освидетельствования.