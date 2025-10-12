Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 08:25

На Украине подсчитали уклонистов

ТАСС: на Украине зафиксировали 2,3 тыс. случаев уклонения от мобилизации

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине с начала 2025 года зафиксировали 2318 случаев уклонения граждан от мобилизации, обвинения предъявлены по 953 делам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной полиции Украины за соответствующий период. Правоохранители также зафиксировали 395 случаев уклонения от постановки на воинский учет.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Изначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в 2024 году призывной возраст снизили до 25 лет. В том же году власти Украины ужесточили законы о мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) хватают мужчин на улицах. Нередки случаи избиения мобилизованных. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, давая взятки, или же покидают страну.

Ранее стало известно, что украинские военкоматы забирают даже больных туберкулезом, бездомных и наркоманов. Об этом журналистам рассказал насильно мобилизованный. Мужчина утверждает, что его похитили и признали пригодным к службе без медицинского освидетельствования.

СВО
Украина
ВСУ
мобилизация
ТЦК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ помогает мошенникам обманывать близких военнослужащих
Появились кадры с полностью сгоревшим ТЦ в Донецке после удара ВСУ
ВСУ приняли экстренные меры в Покровске из страха перед ВС России
Мошенники используют Telegram-боты для кражи денег россиян
Трамп похвастался внучке прекращением семи войн
Песня спасла жизнь заблудившейся пенсионерке
Депутат-прогульщик незаконно завладел участками благодаря дружбе с судьями
«Ларгус» перевернулся и убил троих
Стало известно, что в ВСУ собираются делать с неугодными офицерами
В Египет за 30 тысяч: как отдохнуть дешево зимой-2025/26, горящие туры
«Китай неизбежно ответит»: профессор о запрете США пролетать над Россией
В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от редкой кишечной инфекции
В России подешевела красная икра
Опрос показал количество украинцев, готовых вернуться домой
Спасатели продолжают поиски пропавшей семьи в тайге под Красноярском
С арестованного блогера принудительно взыщут долги
Как починить газонокосилку самому: причины поломок и их устранение
На Украине подсчитали уклонистов
Волшебные белорусские пирожки — тают во рту! Готовим колдуны с картошкой
Стало известно, когда ХАМАС начнет освобождать заложников
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.