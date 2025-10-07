Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 20:27

Украинец рассказал, что военкоматы забирают туберкулезников и наркоманов

Украинец Ветрянкин: военкоматы забирают больных туберкулезом и наркоманов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине в военкоматы призывают даже больных туберкулезом и наркоманов, заявил украинец Василий Ветрянкин, который уже месяц находится в Черкасском военкомате. Мужчина утверждает, что его похитили и признали пригодным к службе без медицинского освидетельствования, передает издание «Страна.ua».

В помещении военкомата, по словам мобилизованного, находятся больные с открытой формой туберкулеза, наркоманы и бездомные. Ветрянкин отметил, что людям отказывают в необходимых лекарствах, создавая прямую угрозу их жизни и здоровью.

Тут античеловечные условия содержания, отношение хуже, чем к животным, — подчеркнул он.

По словам Ветрянкина, его перевозят по разным воинским частям, где в двух случаях уже готовы были оформить в часть, несмотря на проблемы со здоровьем. Он сообщает о прямых угрозах в свой адрес и отмечает, что его заявления в полицию и прокуратуру не дали никаких результатов.

Ранее стало известно, что мужское население Одессы призывного возраста готово оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК (аналог военкомата). С появлением видео с силовой мобилизацией граждан многие одесситы стали носить с собой оружие на случай, если их попытаются задержать прямо на улице, поскольку нередко сотрудники военкоматов избивают призывников перед тем, как увезти в пункты сборов.

военкоматы
Украина
наркоманы
мобилизации
