Одесситы начали повсюду ходить с ножами

Одесситы начали носить с собой оружие на случай принудительной мобилизации

Мужское население Одессы призывного возраста готово оказывать сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог военкомата), рассказала РИА Новости местная жительница. С появлением видео с силовой мобилизацией граждан многие одесситы стали носить с собой оружие на случай, если их попытаются задержать прямо на улице, сказано в публикации. Нередко сотрудники военкоматов избивают призывников перед тем, как увезти в пункты сборов.

Потихонечку, конечно, мужики начинают ходить с ножичками и всякими режущими-колющими предметами, если они мобилизационного возраста. <...> То есть они все уже в основном такие, которые имеют характер, они все вооружены уже,уточнила собеседница агентства.

Ранее в Одессе врачи скорой помощи и очевидцы спасли местного жителя от силовой мобилизации. Однако теперь всех их могут привлечь к уголовной ответственности. Представители регионального ТЦК утверждают, что мужчина якобы первым агрессивно отреагировал и попытался от них сбежать.

Скрыться от сотрудников ТЦК не смог даже кот. На видео попал момент, когда животное «мобилизовали». Мирно прогуливающегося кота подобрали на дороге люди в форме и увезли с собой на машине в неизвестном направлении.

