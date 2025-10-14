На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами

Жители Западной Украины оказались самыми злостными уклонистами от мобилизации в вооруженные силы, сообщает Telegram-канал Mash. В частности, речь идет о Львове, Тернополе и Ивано-Франковске. При этом в общей сложности военного призыва избегают 1,5 млн украинцев.

Как уточнил канал, в Западной Украины скрывающихся от мобилизации почти в 10 раз больше, чем в Киеве и Одессе. Это вынуждает сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) искать людей в университетах. В последнее время украинцы начали прятаться в вузах под видом фейковых аспирантов.

При этом для работы на оборонных предприятиях, сотрудники которых получают бронь от мобилизации, украинцам в любом случае нужно пройти военно-врачебную комиссию. Это создает дефицит кадров и ситуацию, при которой миллионы мужчин не могут трудоустроиться.

Ранее появилась информация, что с начала 2025 года на Украине зафиксировали 2318 случаев уклонения граждан от мобилизации. Обвинения предъявлены по 953 делам. Правоохранители также зафиксировали 395 случаев уклонения от постановки на воинский учет.