Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 14:59

На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами

Mash: жители Западной Украины оказались самыми злостными уклонистами

Жители Западной Украины оказались самыми злостными уклонистами от мобилизации в вооруженные силы, сообщает Telegram-канал Mash. В частности, речь идет о Львове, Тернополе и Ивано-Франковске. При этом в общей сложности военного призыва избегают 1,5 млн украинцев.

Как уточнил канал, в Западной Украины скрывающихся от мобилизации почти в 10 раз больше, чем в Киеве и Одессе. Это вынуждает сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) искать людей в университетах. В последнее время украинцы начали прятаться в вузах под видом фейковых аспирантов.

При этом для работы на оборонных предприятиях, сотрудники которых получают бронь от мобилизации, украинцам в любом случае нужно пройти военно-врачебную комиссию. Это создает дефицит кадров и ситуацию, при которой миллионы мужчин не могут трудоустроиться.

Ранее появилась информация, что с начала 2025 года на Украине зафиксировали 2318 случаев уклонения граждан от мобилизации. Обвинения предъявлены по 953 делам. Правоохранители также зафиксировали 395 случаев уклонения от постановки на воинский учет.

Украина
Западная Украина
уклонисты
мобилизация
ТЦК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы
Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине
Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео
«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой
Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске
В КГБ Белоруссии сообщили о прогрессе в переговорах с США
Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего
Раскрыты детали телефонного разговора между Путиным и Мирзиеевым
Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу
Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой
На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами
Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА
ВСУ лишились «ушей и глаз» в зоне СВО
Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин
В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство
«Все в топку»: политолог о последствиях конфискации замороженных активов РФ
Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления
В Европе зафиксировали усталость от поддержки Украины
МО: «Панцири» контролируют воздушное пространство над группой «Восток»
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.