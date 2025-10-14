Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:55

Раскрыто количество мужчин призывного возраста, за которыми «охотится» ТЦК

Депутат Рады Янченко заявила, что 1,5 млн украинцев не обновили данные в ТЦК

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 1,5 млн мужчин призывного возраста не обновили данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата), заявила в эфире YouTube-канала «Утро. Live» депутат Верховной рады Галина Янченко. По ее словам, фактически эти граждане находятся в розыске.

По состоянию на сейчас около 1,5 миллиона мужчин мобилизационного возраста не обновили свои данные в ТЦК, что фактически делает их находящимися в розыске. Если таких остановит ТЦК — все, привет — военные учебные центры, — сообщила Янченко.

Янченко отметила, что даже желающим трудоустроиться на оборонные предприятия сначала необходимо пройти военно-врачебную комиссию. По ее словам, именно там мужчин часто ожидают представители ТЦК. В результате оборонные предприятия испытывают кадровый дефицит, тогда как миллионы мужчин остаются без официальной работы.

Ранее стало известно, что жители подконтрольной Киеву части Херсонской области пытаются откупиться от сотрудников ТЦК. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, размер «отступных» варьируется от 120 тыс. до 1 млн гривен. Он добавил, что мужчин задерживают, проверяют документы и изымают у них телефоны.

