10 октября 2025 в 18:28

Стало известно, как херсонцы пытаются откупиться от украинских военкомов

Сальдо заявил, что жители Херсона пытаются откупиться от ТЦК за 1 млн гривен

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Социальные сети

Жители подконтрольной Киеву территории Херсонской области пытаются откупиться от ТЦК (аналог военкомата на Украине), сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, цена составляет от 120 тыс. до 1 млн гривен. Сотрудники ТЦК и патрули проверяют документы, задерживают мужчин, забирают телефоны.

Кто хочет защититься от ТЦКшников — пытаются откупиться. «Ценники» — от 120 тыс. до 1 млн гривен, — уточнил Сальдо.

Губернатор области добавил, что мужчин принуждают к «добровольной службе» в ВСУ или просто применяют физическое насилие. Происходящее Сальдо назвал результатом отношения киевских властей к людям, которых они должны считать собственными гражданами. Глава региона подчеркнул, что власти продолжают документировать преступления противника и готовятся к тому, чтобы вернуть нормальную жизнь.

Ранее Сальдо сообщил, что на правобережье Херсонской области осталось меньше трети жителей. Губернатор региона уточнил, что когда-то там проживало около 500 тыс. человек.

Владимир Сальдо
Херсонская область
ТЦК
военкомы
