10 октября 2025 в 18:11

Стало известно об «исчезновении» людей на правом берегу Херсонской области

Сальдо заявил, что на правом берегу Херсонской области осталось треть жителей

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На правобережье Херсонской области, сейчас осталось меньше трети жителей, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, в свое время там жило примерно 500 тыс. человек.

На правом берегу, где раньше проживали около полумиллиона человек, сейчас осталось меньше одной трети. Большинство уехали за свои средства, без какой-либо помощи от назначенной Киевом администрации, — отметил Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что жители подконтрольного Киеву Херсона ожидают возвращения России и не сломлены текущей ситуацией. По его словам, в городе действуют украинские репрессивные органы, а городская инфраструктура используется для размещения военной техники и солдат Вооруженных сил Украины. Сальдо охарактеризовал обстановку как сложную.

Он в свое время говорил, что в случае проведения референдумов о воссоединении с Российской Федерацией, жители Николаева и Одессы поддержали бы эту инициативу. Сальдо подчеркнул, что население южных регионов Украины исторически ощущает культурную, языковую и историческую общность с Россией. Несмотря на пропаганду и давление со стороны Киева, в этих городах, по словам Сальдо, сохраняется стремление к нормальной жизни.

