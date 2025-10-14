Стало известно, сколько молодых украинцев покинули страну с начала СВО Министр Бедный: 1,7 млн молодых украинцев выехали из страны с 2022 года

Около 1,7 млн молодых людей покинули украинскую территорию с 2022 года, заявил министр молодежи и спорта страны Матвей Бедный. По его словам, которые приводит «РБК-Украина», некоторые из них уехали учиться и не вернулись.

За границу выехали 1,7 млн молодых людей. Многие из них — это те, кто выехал на учебу и не смог вернуться, — объяснил глава ведомства.

Также появилась информация, что с начала 2025 года на Украине зафиксировали 2318 случаев уклонения граждан от мобилизации. Обвинения предъявлены по 953 делам. Правоохранители также зафиксировали 395 случаев уклонения от постановки на воинский учет.

Ранее стало известно, что жители подконтрольной Киеву части Херсонской области пытаются откупиться от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата). По словам губернатора региона Владимира Сальдо, размер «отступных» варьируется от 120 тыс. до 1 млн гривен (от 232,8 тыс. до 1,94 млн рублей). Он добавил, что мужчин задерживают, проверяют документы и изымают у них телефоны.