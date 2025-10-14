Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 16:45

Стало известно, сколько молодых украинцев покинули страну с начала СВО

Министр Бедный: 1,7 млн молодых украинцев выехали из страны с 2022 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Около 1,7 млн молодых людей покинули украинскую территорию с 2022 года, заявил министр молодежи и спорта страны Матвей Бедный. По его словам, которые приводит «РБК-Украина», некоторые из них уехали учиться и не вернулись.

За границу выехали 1,7 млн молодых людей. Многие из них — это те, кто выехал на учебу и не смог вернуться, — объяснил глава ведомства.

Также появилась информация, что с начала 2025 года на Украине зафиксировали 2318 случаев уклонения граждан от мобилизации. Обвинения предъявлены по 953 делам. Правоохранители также зафиксировали 395 случаев уклонения от постановки на воинский учет.

Ранее стало известно, что жители подконтрольной Киеву части Херсонской области пытаются откупиться от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата). По словам губернатора региона Владимира Сальдо, размер «отступных» варьируется от 120 тыс. до 1 млн гривен (от 232,8 тыс. до 1,94 млн рублей). Он добавил, что мужчин задерживают, проверяют документы и изымают у них телефоны.

Украина
министры
СВО
молодежь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию после одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Хакеры объявили «охоту» на одну категорию молодых людей
Медведев «разоблачил» женщин, которые идут в политику
Пугачева почтила память российского модельера
ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.