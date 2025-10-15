В Сети появилось видео ликвидации украинской САУ российским дроноводом

Совместные действия операторов FPV-дронов и артиллеристов 77-го мотострелкового полка «Южной» группировки привели к ликвидации САУ М109 противника, которая попала на видео, сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Удар был нанесен на Краматорско-Дружковском направлении после обнаружения разведкой замаскированной техники ВСУ.

Разведка заметила замаскированную установку, координаты передали дронам и артиллерии, что привело к детонации боекомплекта. Также уничтожен спрятанный под деревом пикап противника, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о нанесении масштабных ударов по украинской энергосистеме и транспортным узлам. Как заявили в военном ведомстве, атаки были направлены на промышленные объекты оборонного сектора и логистические артерии, задействованные для нужд Вооруженных сил Украины.

Кроме того, военный эксперт Виктор Литовкин высказал мнение, что российские вооруженные силы смогут освободить Харьков без проведения штурма. По его словам, такой подход позволяет минимизировать потери среди военнослужащих при выполнении поставленных задач.