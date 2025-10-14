«Очень просто»: военэксперт ответил, как ВС РФ будут освобождать Харьков

Вооруженные силы России будут брать Харьков под контроль без штурма, чтобы избежать жертв среди бойцов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, выбранная стратегия, которой РФ придерживается в течение специальной военной операции, позволяет решить поставленные задачи с максимальной эффективностью и минимальными издержками.

Я не думаю, что мы будем штурмовать Харьков. Это ни к чему. Самое трудное в военном искусстве — это бой в городе. При этом страдают именно те, кто его штурмует, они несут большие потери. У нас есть принцип, который мы исповедуем все эти четыре года. Он заключается в том, чтобы беречь своих людей и не подставлять их под огонь врага. Поэтому я думаю, что Харьков возьмем очень просто — мы его окружим и откроем одну дорогу, по которой смогут уходить украинская армия и все желающие. И только тогда, когда Харьков покинут ВСУ, мы войдем в город. Я думаю, то же самое будет с Запорожьем, Павлоградом и Краматорском, — пояснил Литовкин.

Ранее военэксперт Василий Дандыкин заявил, что к концу октября ВСУ ожидает поражение на двух направлениях — Купянском и Красноармейском. По его словам, российская армия делает успехи и под Константиновкой. Он отметил, что освобождение Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) даст ВС РФ полноценный выход на Павлоград, а также Днепропетровск.