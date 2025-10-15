Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины

Российские вооруженные силы нанесли массированные удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, заявили в Министерстве обороны РФ. Целями атак стали предприятия, работающие на оборонный комплекс, и логистические маршруты, используемые в интересах ВСУ.

По данным ведомства, для поражения целей была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Ударам подверглись объекты в 145 районах, включая склады боеприпасов, места базирования дальних беспилотников и пункты дислокации украинских подразделений.

Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Алексеевка в Днепропетровской области Украины. По информации Минобороны РФ, боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск «Восток».