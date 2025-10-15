Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 12:25

Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры

Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины

Российские вооруженные силы нанесли массированные удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, заявили в Министерстве обороны РФ. Целями атак стали предприятия, работающие на оборонный комплекс, и логистические маршруты, используемые в интересах ВСУ.

По данным ведомства, для поражения целей была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Ударам подверглись объекты в 145 районах, включая склады боеприпасов, места базирования дальних беспилотников и пункты дислокации украинских подразделений.

Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Алексеевка в Днепропетровской области Украины. По информации Минобороны РФ, боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск «Восток».

Россия
ВС РФ
Минобороны РФ
Украина
спецоперация
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сикорский раскрыл, на сколько лет Украина готова растянуть кризис
МИД России дал совет россиянам, желающим посетить Мадагаскар
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Стало известно количество жертв после взрыва на танкере в Индонезии
Телеведущая Моррис рассказала о «невыносимых» последствиях болезни
«Стратегия примитивна»: Медведчук о причине поездки Зеленского в Вашингтон
«Захотели играть в настоящий футбол»: ветеран ЦСКА о матче Россия — Боливия
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.