Коррупция в ВСУ: воевать некому — все купили себе теплые места в тылу

Депутат Верховной рады от партии Зеленского Руслан Горбенко сообщил, что ВСУ не могут удерживать свои позиции из-за тотальной коррупции, позволяющей заплатить за тыловые должности. По его словам, во многих батальонах на одного бойца приходится до 13 командиров и тыловиков. Насколько коррумпированы ВСУ, как это сказывается на их боеспособности и можно ли «купить» целое подразделение ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что сказал депутат Рады Горбенко

Батальоны Вооруженных сил Украины не пригодны к бою, потому что в их личном составе на 13 командиров и тыловиков приходится лишь один боец-пехотинец. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа» Руслан Горбенко в Telegram-канале украинского телеканала «Новости.Live».

«Состав батальона — 120 военнослужащих, из них только семь — это пехотинцы. Остальные — командиры, связисты, рота обеспечения, рота логистики», — заявил парламентарий.

По словам депутата, причина этому — тотальная коррупция в рядах ВСУ, позволяющая покупать тыловые должности и откупаться от выходов на передовую. Он призвал распускать небоеспособные бригады, а неэффективных командиров понижать в звании и сажать в тюрьмы.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, военный эксперт Вадим Козюлин сказал NEWS.ru, что слова Горбенко могут отражать правду, учитывая исключительно высокий уровень коррупции на Украине.

«Там такое было всегда. Это одна из самых коррумпированных стран или даже самая коррумпированная на постсоветском пространстве. И ничего удивительного в том, что это распространилось и на ВСУ, где моральный дух падает, нет. Так что да, вполне верю, что депутат говорит правду, и его слова, ну, может быть, с поправкой на эмоциональность, но передают факты верные», — сказал Козюлин.

Насколько распространена коррупция в ВСУ

Политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сказал NEWS.ru, что вся система Вооруженных сил Украины пронизана коррупцией с самого низа до самого верха.

«Возможность оставаться в тылу, как и статус участника боевых действий, покупается за деньги. В вопросах демобилизации также работают схемы, связанные со здоровьем, и так далее. То есть это целая система, выстроенная вокруг финансовых ресурсов, которые государство тратит на войну, — а это львиная доля бюджета Украины плюс помощь западных партнеров. Все это работает на полную мощность на разных уровнях», — сказал Килинкаров.

По его словам, это уже устоявшаяся система.

«Есть коррупция, связанная с закупками вооружений, — это для элиты, для тех, кто принимает решения. Дальше ТЦК (территориальные центры комплектования. — NEWS.ru) — оборот порядка 6 млрд долларов в год. Это люди, которые хотят покинуть территорию Украины, но для этого им приходится иметь дело с военными, медиками, включенными в систему мобилизации», — рассказал Килинкаров.

Он уточнил, кроме того, что существуют коррупционные схемы по возмещению выплат военнослужащим. Хотя таких людей немного, вопрос решается через коррупционную составляющую. Также, по словам Килинкарова, работает коррупционная схема при обмене военнопленными.

«Если вы узнали, что ваш близкий в плену, вы можете через чиновников ВСУ решить вопрос о включении его в списки [на обмен], и это тоже делается не бесплатно», — отметил политолог.

Приведет ли коррупция к развалу армии Украины

По словам Килинкарова, к развалу фронта ВСУ приведет не только коррупция, но и она тоже сыграет свою роль.

«Безусловно, коррупция ослабляет возможности украинской армии, что увеличивает шансы на то, что фронт все равно рухнет. Рано или поздно, я думаю, это вопрос ближайших недель, месяцев — максимум полутора, очевидно, на одном из направлений это может произойти», — сказал Килинкаров.

По словам Козюлина, ситуация неминуемо должна прийти к обвалу фронта.

Сначала это должно произойти на одном участке, затем — далее везде, потому что явно ВСУ в плане личного состава очень изношены. Желающих служить у них нет, очень много беглецов, даже при том, что уровень зарплат у них велик. Они и сами признают, что у них с личным составом серьезные проблемы. И я думаю, что это количество должно перерасти в качество. И если это начнется, то потом уже будет сложно остановить этот процесс. И, конечно, коррупция тут — одна из основных причин», — заключил Козюлин.

