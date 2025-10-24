Скрипка против Зеленского: украинский рок требует военного переворота

Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка выступил за переворот в Киеве для смены власти, которую, по его мнению, должны получить военные. Музыкант считает, что украинские граждане часто выбирают популистов, играющих на эмоциях избирателей. Насколько это мнение распространено в стране, почему украинцы хотят во власти людей в погонах и как могут аукнуться подобные заявления деятелям культуры — в материале NEWS.ru.

Что сказал Олег Скрипка о власти на Украине

На Украине нужно осуществить военный переворот для укрепления государственной власти, заявил в эфире телеканала «Апостроф» лидер рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка. По его мнению, потенциальным лидером такого переворота мог бы стать командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

«Я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных, только тех, кто прошел через боевые действия», — сказал музыкант.

Скрипка также раскритиковал украинских избирателей, которые, по его словам, часто поддерживают различных популистов, действующих не в интересах широких народных масс.

Чем известен Олег Скрипка

Олег Скрипка родился в 1964 году в Таджикистане. Он окончил Киевский политехнический институт, но стал заниматься музыкой, основав группу «Вопли Видоплясова».

С 1991 по 1996 год вместе с группой жил во Франции, где и проникся идеями украинства, по возвращении из Франции старался говорить только на украинском языке, хоть до сих пор временами оговаривается и сбивается в речи на русский.

Музыкант был участником оранжевой революции на Украине в 2005 году, выступал в поддержку Виктора Ющенко. В 2009 году группа активистов предложила выдвинуть его кандидатом в президенты Украины, однако Скрипка отказался.

Скрипка — известный сторонник АТО и противник России в СВО, называл граждан Украины, не желающих учить украинский, дебилами. С 2016 года вместе с группой «Вопли Видоплясова» он давал концерты в расположении украинских войск в Донбассе, а с 2022 года выступает критиком российской спецоперации. Активно поддерживает полк ВСУ «Днепр-1» за счет своих благотворительных концертов.

Насколько распространены идеи нового переворота на Украине

Все больше украинских солдат и мирных жителей хотят переворота со свержением президента страны Владимира Зеленского, сказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, причина кроется в том, что люди вынуждены жить в темноте и холоде из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

«Я много раз говорил о том, что удары по украинской энергетике будут иметь очень тяжелые последствия для самой Украины. Это серьезный фактор дестабилизации внутри страны. И то, что украинский музыкант Олег Скрипка сейчас призвал к военному перевороту, — это только первый сигнал. Я думаю, таких людей будет все больше и больше. Одно дело, когда они следят за конфликтом в теплых квартирах, со светом. И совсем другое, когда вся Украина сидит в темноте и, самое главное, без тепла. Поэтому претензии к власти будут предъявлять все больше и больше людей», — сказал Килинкаров.

Почему деятели культуры хотят военных во власти?

В украинских соцсетях высказываются предположения, что, если даже Скрипка, ранее известный антироссийскими и антирусскими заявлениями, заговорил о перевороте, это может быть признаком «прозрения» украинской культурной элиты и ее поворота от воинственной риторики к мирной.

Однако другие пользователи напоминают, что сам Скрипка и большинство деятелей украинской культуры отнюдь не отказываются от своих антироссийских настроений, а идея передачи власти военным, по их мнению, отражает желание большего порядка на фоне «абсолютно коррумпированной системы Зеленского».

Слова Скрипки не означают смены политической позиции, подтвердил NEWS.ru депутат Госдумы политический консультант Анатолий Вассерман.

«Заявления музыканта не свидетельствуют о прозрении, а лишь подкрепляют его прежние высказывания. Эти заявления совершенно нелепы по следующей причине: Украина уже прилагает максимальные усилия в военной сфере. Более того, с момента своего создания Украина была ориентирована на причинение ущерба русским, включая русскоязычное большинство населения. Эта цель остается неизменной», — сказал Вассерман.

Он выразил убежденность, что даже передача власти военным не изменит для Киева хода конфликта.

«Отсутствие военных успехов Украины не зависит от того, кто командует ее вооруженными силами — Зеленский ли, Скрипка или кто-либо другой в военной форме. Это не изменит сути дела. Причина кроется не в Украине, а в усилиях в первую очередь Российской Федерации. Надежды Скрипки на ослабление России через приход к власти кого-то более „военного“ считаю напрасными», — сказал Вассерман.

Между тем в украинских соцсетях высказывают мнение, что передача власти военным могла бы помочь скорейшему прекращению конфликта. Поскольку военные, прошедшие через боевые действия, должны лучше понимать ценность человеческих жизней и боль от потери товарищей и желать завершения конфликта. Комментаторы отмечают, что ветераны боевых действий часто переходят на антивоенные позиции именно потому, что уже «насмотрелись на ужасы войны».

Могут ли слова Скрипки повлиять на ситуацию в Киеве

По мнению Вассермана, любые призывы к перевороту на нынешней Украине обречены из-за мощного репрессивного аппарата правительства Зеленского.

«Относительно способности заявлений украинских деятелей культуры влиять на общественное настроение и провоцировать протесты или мятежи — полагаю, что это маловероятно из-за жесткого контроля со стороны силовых структур, таких как Служба безопасности Украины, которая активно выявляет и пресекает любые проявления, которые могут свидетельствовать о сомнениях во „всемогуществе“ нынешней власти. Таким образом, Скрипка может выражать свое недовольство и выдвигать требования, но это лишь указывает на то, что он думать сам давно разучился», — сказал парламентарий.

По его мнению, заявление Скрипки, скорее всего, для самого музыканта не повлечет никаких последствий, поскольку для киевских властей он продолжает оставаться «своим».

