Известный музыкант призвал устроить военный переворот на Украине Украинский певец Скрипка заявил, что в Киеве нужно устроить военный переворот

На Украине нужно осуществить военный переворот для укрепления государственной власти, об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил лидер музыкальной группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка. По мнению исполнителя, потенциальным лидером такого переворота мог бы стать главнокомандующий Силами беспилотников Украины Роберт Бровди.

Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных, — сказал музыкант.

Скрипка также высказал критику в адрес украинских избирателей, которые, по его словам, часто поддерживают различных популистов. Он отметил, что эти политические деятели не действуют в интересах широких народных масс.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с NEWS.ru заявил, что бывший премьер-министр и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко может нанести удар в спину президенту Владимиру Зеленскому, когда его позиции ослабнут. Он охарактеризовал Тимошенко как опытного и осторожного политика. По словам Царева, Россия могла бы найти общий язык с Тимошенко в случае ее прихода к власти, однако следует учитывать отсутствие у экс-премьера глубоких политических убеждений.