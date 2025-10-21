Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 19:20

«Добьет в спину»: раскрыто, когда Тимошенко расправится с Зеленским

Экс-депутат Рады Царев: Тимошенко добьет Зеленского, когда тот ослабнет

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко нанесет удар в спину президенту Владимиру Зеленскому, когда тот ослабнет, сказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Он назвал Тимошенко опытным и осторожным политиком.

Она не будет делать глупых поступков. Она будет вести себя тихо и осторожно до тех пор, пока Зеленский не «зашатается». Когда он «зашатается», она ударит его — причем в спину — да так, что добьет. Если, конечно, добить его ей будет выгодно, — сказал Царев.

По словам экс-нардепа, Россия могла бы договориться с Тимошенко, если бы та пришла к власти. Однако стоит понимать, что у экс-премьера нет глубоких убеждений.

Она будет принимать ту позицию, которая ей выгодна. Если будет выгодно дружить с Россией, она будет дружить искренне и с «честным лицом». По крайней мере, ее лицо будет выглядеть честно, — сказал бывший депутат Рады.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что конфликт на Украине может завершиться в кратчайшие сроки при отказе Киева от прозападного курса. По его мнению, для этого украинскому руководству также следует выполнить выдвинутые Москвой требования.

