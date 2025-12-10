Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену

Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену Царев: у Трампа есть компромат на Зеленского и его супругу

У президента США Дональда Трампа есть компромат на украинского коллегу Владимира Зеленского и его супругу Елену, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев в интервью aif.ru. По его словам, материалы связаны с расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как отметил экс-депутат, в схемах участвуют и люди из окружения Зеленского. Царев также предположил, что Вашингтон на время переговоров об урегулировании конфликта дал указание не активизировать расследование НАБУ.

Ранее Зеленский заявил о готовности к проведению президентских выборов в стране. Так он ответил на призыв Трампа устроить голосование в ближайшее время.

Позднее The New York Times заявил, что смена позиции Зеленского по выборам является переговорной тактикой. По мнению авторов издания, данный шаг направлен на получение гарантий безопасности от США после заявлений Трампа о неизбежности российской победы в конфликте.

Кроме того, администрация США дала Зеленскому крайне сжатые сроки на рассмотрение мирного плана Трампа. Спецпосланники американского президента оказывают давление на Киев, требуя принять решение до 25 декабря. В то же время Зеленский продолжает настаивать на консультациях с европейскими партнерами.