Замена украинских рабочих иностранцами приведет к культурному шоку, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в комментарии РИА Новости. По его мнению, граждане не привыкли жить в этническом и религиозном многообразии и вряд ли смогут адаптироваться к новым реалиям.

Производство падает, и пока много мигрантов не требуется. В сельском хозяйстве вообще катастрофа — мужчин из-за мобилизации выгребли полностью, за трактора и комбайны сажают стариков и женщин, — отметил Царев.

По мнению политика, после окончания боевых действий на родину вернутся далеко не все украинцы. В дальнейшем иностранные рабочие руки все же станут востребованы, но их массовое присутствие вызовет неприятие среди местного населения, заключил он.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти Украины планируют заселить страну мигрантами из стран третьего мира после значительного сокращения мужского населения. По его словам, государство даже вместе с НАТО не может выиграть в конфликте, который уже привел к разрушению нации.