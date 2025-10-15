Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро Экс-нардеп Марков: конфликт на Украине закончится при отказе от курса на Запад

Конфликт на Украине может завершиться в кратчайшие сроки при отказе Киева от прозападного курса, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, для этого украинскому руководству также следует выполнить выдвинутые Москвой требования.

Конфликт на Украине может закончиться раньше в том случае, если страна придет в себя и выполнит все разумные требования, выдвинутые руководством России: станет нормальной, нейтральной страной и вернется к здравому смыслу. Они там строят какие-то планы и прогнозы, но они же не субъектны. Единственное, что может изменить ситуацию, это если украинские власти пошлют подальше всех своих западных спонсоров и начнут думать о собственной стране и народе. Тогда конфликт на Украине закончится в течение нескольких дней, — пояснил Марков.

Ранее глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко сообщила, что урегулирование на Украине «не за горами». По ее словам, власти активно работают над разрешением кризиса. Однако она не стала уточнять, о каких именно шагах идет речь.