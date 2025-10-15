Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 15:09

Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро

Экс-нардеп Марков: конфликт на Украине закончится при отказе от курса на Запад

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Конфликт на Украине может завершиться в кратчайшие сроки при отказе Киева от прозападного курса, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, для этого украинскому руководству также следует выполнить выдвинутые Москвой требования.

Конфликт на Украине может закончиться раньше в том случае, если страна придет в себя и выполнит все разумные требования, выдвинутые руководством России: станет нормальной, нейтральной страной и вернется к здравому смыслу. Они там строят какие-то планы и прогнозы, но они же не субъектны. Единственное, что может изменить ситуацию, это если украинские власти пошлют подальше всех своих западных спонсоров и начнут думать о собственной стране и народе. Тогда конфликт на Украине закончится в течение нескольких дней, — пояснил Марков.

Ранее глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко сообщила, что урегулирование на Украине «не за горами». По ее словам, власти активно работают над разрешением кризиса. Однако она не стала уточнять, о каких именно шагах идет речь.

Украина
Запад
Россия
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Фон дер Ляйен поставила Сербии жесткий ультиматум для вступления в ЕС
Китай выступил против планов США ограничить полеты через Россию
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.