12 октября 2025 в 16:01

Тимошенко намекнула, что урегулирование на Украине «не за горами»

Тимошенко предупредила украинцев о скором урегулировании в стране

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко сообщила в эфире «Украинского радио», что урегулирование на Украине «не за горами». По ее словам, власти активно работают над разрешением кризиса.

Она не стала уточнять, о каких именно шагах идет речь. Однако добавила, что располагает «определенной информацией».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности РФ к мирному урегулированию ситуации на Украине. Также сесть за стол переговоров призывал американский лидер Дональд Трамп, но Евросоюз и Киев не хотят действовать в этом направлении, констатировал пресс-секретарь.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что СВО уже скоро перейдет в «предсмертную» фазу, и сравнил состояние Киева с «агонией». По словам эксперта, Россия способна самостоятельно производить все необходимое для спецоперации, в отличие от Украины и ее западных партнеров. В скором времени настанет новый этап конфликта, когда Москва сможет проводить операции по всей протяженности фронта, добавил экс-аналитик ЦРУ.

