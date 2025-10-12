Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 09:48

В США заявили о переходе СВО в «предсмертную» фазу

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил о переходе СВО в «предсмертную» фазу

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что СВО уже скоро перейдет в предсмертную фазу. В эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена он объяснил, что Россия способна самостоятельно производить все необходимое для спецоперации, в отличие от Украины и ее западных партнеров.

Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики. Россия способна производить все материалы для ведения современной войны, чего не могут ни Украина, ни Европа, ни США, — отметил Джонсон.

По оценке аналитика, наступает новая фаза конфликта, когда Москва может проводить операции по всей протяженности фронта. Он подчеркнул, что у России больше солдат, чем у противника, и сослался на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который признал двукратное преимущество российских войск в численности. Джонсон сравнил состояние Украины с «предсмертной агонией».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинская армия сталкивается с трудностями на разных участках фронта. По словам главкома, ситуация на передовой сложная.

