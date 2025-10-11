Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 13:26

Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте

Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

На линии боевых действий ситуация остается сложной, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram-канале. По его словам, украинская армия сталкивается с трудностями на разных участках фронта.

Провел комплексное рабочее совещание, посвященное итогам деятельности Вооруженных сил Украины в сентябре. Оперативная ситуация на фронте остается сложной, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. По данным ведомства, также были поражены места хранения вооружения, пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Вместе с тем депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что ВСУ вряд ли добровольно отступят из Херсона, вероятно, используя гражданское население в качестве живого щита. По его мнению, украинские военные традиционно размещают технику в жилых кварталах, а отступление для президента Украины Владимира Зеленского стало бы признанием военных неудач.

ВСУ
Александр Сырский
Украина
СВО
