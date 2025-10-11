Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 10:53

В Госдуме рассказали, получат ли ВСУ приказ уйти из Херсона

Депутат Журавлев: ВСУ хотят превратить жителей Херсонщины в живой щит

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ вряд ли отступят из Херсона, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, украинские военные попытаются превратить жителей города в живой щит.

Нельзя рассчитывать на то, что хоть один населенный пункт ВСУ отдадут нам просто так. Тем более сейчас, когда им, кажется, удалось убедить США в том, что готовят новое контрнаступление. В то время как российские войска в действительности наступают по всем фронтам, — добавил Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что ВСУ предпочитают удерживать города, прикрываясь гражданскими лицами. Собеседник напомнил, что ВСУ размещают боевую технику в жилых кварталах.

Держаться в городах ВСУ проще — можно, как водится, прикрываться украинским мирным населением, устанавливая военную технику в жилых кварталах. Зеленский точно не даст приказа на отступление из Херсона, потому что оно будет означать признание всех его военных неудач, а в остальном, как и раньше, все зависеть будет исключительно от русского солдата, который, как известно, куда ступил, уж больше этой территории не отдаст, — подытожил Журавлев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на правобережье региона сейчас осталось меньше трети жителей. По его словам, в свое время там жили примерно полмиллиона человек. Большинство уехали самостоятельно, не дождавшись помощи от назначенной Киевом администрации, добавил он.

