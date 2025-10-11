В Госдуме рассказали, получат ли ВСУ приказ уйти из Херсона

ВСУ вряд ли отступят из Херсона, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, украинские военные попытаются превратить жителей города в живой щит.

Нельзя рассчитывать на то, что хоть один населенный пункт ВСУ отдадут нам просто так. Тем более сейчас, когда им, кажется, удалось убедить США в том, что готовят новое контрнаступление. В то время как российские войска в действительности наступают по всем фронтам, — добавил Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что ВСУ предпочитают удерживать города, прикрываясь гражданскими лицами. Собеседник напомнил, что ВСУ размещают боевую технику в жилых кварталах.

Держаться в городах ВСУ проще — можно, как водится, прикрываться украинским мирным населением, устанавливая военную технику в жилых кварталах. Зеленский точно не даст приказа на отступление из Херсона, потому что оно будет означать признание всех его военных неудач, а в остальном, как и раньше, все зависеть будет исключительно от русского солдата, который, как известно, куда ступил, уж больше этой территории не отдаст, — подытожил Журавлев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на правобережье региона сейчас осталось меньше трети жителей. По его словам, в свое время там жили примерно полмиллиона человек. Большинство уехали самостоятельно, не дождавшись помощи от назначенной Киевом администрации, добавил он.