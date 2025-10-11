Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 октября 2025 в 13:03

ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели

МО: войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильнико/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также были поражены пункты временного размещения украинских военных формирований.

Нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, — сказано в заявлении МО РФ.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам временного размещения и центрам управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии, расположенным в Харьковской области. Для атаки применялись авиационные бомбы ФАБ-3000 и ракеты Х-39. Цели находились в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка.

Также Вооруженные силы России предотвратили атаку с использованием барражирующего боеприпаса Switchblade 600 американского производства. Расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» перехватил цель.

