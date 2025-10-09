Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 10:27

Армия России отразила удар барражирующим боеприпасом Switchblade

ВС РФ сбили американский боеприпас Switchblade на Красноармейском направлении

Фото: U.S. Marine Corps

Вооруженные силы России отразили атаку противника с применением барражирующего боеприпаса Switchblade 600 американского производства, сообщили в Министерстве обороны РФ. Снаряд сбил расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Центр», прикрывавший сухопутные подразделения на Красноармейском направлении.

Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Центр» сбил барражирующий боеприпас Switchblade 600 в ходе защиты позиций войск на Красноармейском направлении СВО, — говорится в сообщении.

Уточняется, что барражирующий боеприпас заметили на подлете к позициям российских подразделений. После захвата цели войска запустили ракету, которая успешно поразила цель на высоте более 200 метров.

По данным Министерства обороны, в ночь на 9 октября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись семь регионов страны.

До этого средствами противовоздушной обороны за три часа было перехвачено и уничтожено 27 беспилотников. Все они были самолетного типа.

