09 октября 2025 в 07:21

Почти два десятка беспилотников атаковали Россию ночью

Силы ПВО сбили над Россией 19 украинских дронов в ночь на 9 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 9 октября уничтожили почти 20 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись семь регионов страны.

В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, девять БПЛА удалось сбить над территорией Волгоградской области, по три беспилотника уничтожены над территориями Брянской и Курской областей. По одному дрону ликвидировано над территориями Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областей.

Ранее сообщалось, что 8 октября всего за три часа дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 27 украинских БПЛА. Над территорией Брянской области сбито 10 беспилотников, в Ростовской области — шесть. Еще по четыре дрона ликвидировали в Воронежской и Курской областях, а в Белгородской области — три.

До этого стало известно, что в результате падения беспилотника ВСУ в городе Курчатове загорелась сухая трава на площади около 500 квадратных метров. Как отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн, обошлось без жертв и пострадавших.

беспилотники
ВСУ
Россия
Минобороны РФ
