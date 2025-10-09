В результате падения дрона ВСУ в Курской области вспыхнул пожар Хинштейн: при атаке БПЛА в Курчатове загорелась трава на площади 500 кв. м

В результате падения беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в городе Курчатове произошло возгорание травы на площади около 500 квадратных метров, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его информации, на место направились оперативные службы и приступили к ликвидации возгорания. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

Погибших и пострадавших нет. Разрушений нет, — написал Хинштейн.

Ранее власти Курской области сообщили, что украинские военные применяли боеприпасы с отравляющими веществами, включая хлор, для обстрелов территории. Эти атаки с использованием химических компонентов были зафиксированы уже после завершения операции по очистке местности от подразделений ВСУ.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами РФ. 28 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Воронежской области, еще шесть БПЛА сбили над Ростовской областью. Еще по два украинских БПЛА ликвидировали над территориями Брянской и Курской областей.