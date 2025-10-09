Силы ПВО за три часа уничтожили десятки дронов ВСУ

С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны России. Все они были самолетного типа.

Над территорией Брянской области были уничтожены 10 беспилотников, в Ростовской область — шесть. Помимо этого, в Воронежской и Курской областях сбили по четыре дрона, в Белгородской области — три.

Ранее сообщалось, что в результате падения беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в городе Курчатов произошло возгорание травы на площади около 500 квадратных метров. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, на место направились оперативные службы и приступили к ликвидации возгорания. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами РФ. 28 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Воронежской области, еще шесть БПЛА сбили над Ростовской областью. Еще по два украинских БПЛА ликвидировали над территориями Брянской и Курской областей.