В Одессе не стоит ожидать массовых выступлений на фоне противостояния между мэром Геннадием Трухановым и властями под руководством президента Украины Владимира Зеленского, заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, это объясняется репрессиями. Азаров отметил, что Одесса когда-то представляла собой не просто русскоязычный город, но и центр с мощным российским влиянием.

Но прошло уже 11 лет [с госпереворота 2014 года]. В основном административные должности заняли выдвиженцы нацистов Западной Украины, — подчеркнул бывший премьер.

Политик также упомянул трагедию в Доме профсоюзов, подчеркнув, что постоянные репрессии сделали свое дело. Бывший премьер-министр подчеркнул, что репрессии в городе носят постоянный характер, их проводили даже во время правления Труханова. Азаров уточнил, что не собирается защищать Труханова, но считает, что на Украине сейчас наблюдается «правовой беспредел», поскольку отсутствует право судей и сама правовая система.

Ранее Азаров назвал юридически ничтожным указ Зеленского о лишении гражданства мэра Одессы. Помимо Труханова документ был направлен против экс-депутата Верховной рады Олега Царева.