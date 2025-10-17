Зеленский напрягся: Одесса на грани бунта — в городе просыпается подполье

Жители Одессы заявили о своей готовности к борьбе с националистической украинской властью. По их словам, там есть силы, способные дать ей отпор, но пока их некому организовать. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: Киев много лет делал все возможное, чтобы минимизировать пророссийские настроения в городе. Удалось ли это сделать и под какими лозунгами одесситы могут выступить против президента Владимира Зеленского — в материале NEWS.ru.

Как в Одессе относятся к Зеленскому

Жительница Одессы, имя которой не раскрывается, рассказала российским СМИ о наличии в городе сил, настроенных решительно против действующей власти.

«В Одессе есть такие силы и есть такие молодые ребята. Всегда есть группы, в каждом городе есть — они готовы бороться, но пока что они ждут, когда их кто-то организует», — сказала собеседница агентства.

Свидетельства горожан отчасти подкрепляются последними кадровыми решениями украинского руководства. Так, Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, тем самым автоматически лишив его права занимать пост. Причиной стало якобы наличие у градоначальника паспорта РФ, однако сам чиновник это отрицает.

После скандала с Трухановым Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации. По его словам, это необходимо для решения «многих вопросов безопасности» в городе. Как правило, такие органы создаются в прифронтовых регионах.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru отметил, что принятые Зеленским меры доказывают: в Киеве тоже обратили внимание на растущие протестные настроения одесситов.

«Недовольных Зеленским очень много. Если посмотреть статистику, которую озвучивает оппозиция в Киеве, то там фигурирует цифра в 14% населения, которое хотело бы, чтобы украинский президент сел в тюрьму», — подчеркнул он.

Почему в Одессе ненавидят Зеленского

Недовольство одесситов отчасти связано с курсом украинских властей на агрессивную дерусификацию. После госпереворота 2014 года Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Перепись 2001 года показала, что на тот момент в Одессе проживало почти 29% этнических русских. При этом бо́льшая часть населения, включая украинцев, говорит по-русски.

Впрочем, опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что протесты одесситов будут носить не столько «пророссийский», сколько «антирежимный» характер. На это обратил внимание историк спецслужб Валентин Мзареулов.

«На любое слово в пользу России СБУ моментально сделает „стойку“. Поэтому под этим соусом никто сейчас в Одессе, да и вообще на Украине не организуется. Однако, помимо непосредственных симпатий к России, там есть масса собственных раздражающих факторов», — рассказал эксперт.

По его мнению, Одесса стала ареной внутриполитической борьбы. Зеленскому же нужен полный контроль над городом — в том числе для победы на выборах, к которым он, предположительно, готовится.

«Фактически в Одессе сейчас идет зачистка местных элит. Это, вполне естественно, вызывает у них сопротивление», — предположил историк.

Онуфриенко отметил, что Киев годами работал над тем, чтобы минимизировать пророссийские настроения в Одессе. Поэтому протест среди тех, кто настроен не на поддержку РФ, а против беспредела украинских властей, куда более вероятен.

«Те, кто поддерживает пророссийские настроения в Одессе, сейчас последними выйдут на улицу, потому что их там 11 лет „щемили“. И физически устраняли. Пророссийское население в Одессе частью погибло, частью сбежало, а частью служит в армии. А это были наиболее легкие на подъем и убежденные люди», — указал аналитик.

Может ли Россия поддержать протестующих

Политолог Виктор Сухотин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что «взрывоопасная» ситуация на Украине складывается не только в Одессе, но и в других регионах, например в Харьковской и Днепропетровской областях. По его мнению, потенциальным участникам протестов могла бы очень пригодиться организационная помощь России.

«Нужна сильная, разветвленная, скоординированная подпольная сеть, которая наносила бы достаточно мощные удары по городской инфраструктуре, а потом организованно скрывалась. Нужна система подполья такого уровня, которая была в годы Великой Отечественной войны. И для этого как раз понадобятся российские специалисты. А „специально обученные люди“ на такой случай в российских спецслужбах есть», — подчеркнул политолог.

Онуфриенко в свою очередь полагает, что недовольные Зеленским украинцы скорее будут действовать малыми группами при поддержке лично знакомых между собой людей — другие акции неповиновения в той же Одессе пока организовать «нереально».

«Организовывать какие-то массовые политические выступления или мощное партизанское движение можно, только имея соответствующую агентурную сеть, которой у России на Украине, к сожалению, нет. Как нет, например, штаба партизанского движения», — констатировал Онуфриенко.

Какими бы ни были возможные выступления одесситов или жителей других городов Украины, они будут лишь на руку России, уверен Мзареулов.

«В случае открытых бунтов под любыми лозунгами или „партизанщины“ Киеву придется подавлять такую активность силовыми методами. Это означает рейды полиции и СБУ, а то и ввод войск. При нынешнем дефиците человеческих ресурсов у Украины это станет важным фактором ослабления ее фронтовой группировки. Таким образом, даже неуспешные волнения в Одессе будут облегчать для России положение на фронте», — заключил историк спецслужб.

