16 октября 2025 в 05:56

«Есть силы»: одесситы заявили, что готовы бороться с Киевом

РИАН: одесситы готовы объединиться для борьбы с официальной киевской властью

Одесса, Украина Одесса, Украина Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

В Одессе существуют группы граждан, готовые противостоять действующей в Киеве власти, заявила собеседница РИА Новости, которая пожелала остаться анонимной. Жительница города отметила наличие определенных сил и молодых людей, которые ожидают организации для активных действий.

В Одессе есть такие силы и есть такие молодые ребята. Всегда есть группы, в каждом городе есть — они готовы бороться, но пока что они ждут, когда их кто-то организует, — сказала собеседница агентства.

В настоящее время эти группы не имеют четкой структуры и координации. По ее словам, потенциальные участники сопротивления имеются в каждом городе, но для начала активных действий им необходима организация и руководство.

Контекстом для таких настроений стало изменение государственной политики Украины после 2014 года, когда началась последовательная борьба с советским историческим наследием и русскоязычным культурным пространством. Принятие в 2019 году закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» законодательно закрепило обязательность использования украинского языка во всех сферах общественной жизни, что, по мнению собеседницы агентства, способствует росту протестных настроений в регионе.

Ранее сообщалось, что в Одессе создают военную администрацию для подавления протестов среди населения. Экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров указал, что в условиях энергетического кризиса будет сложно контролировать настроение граждан.

Одесса
протесты
горожане
Киев
