15 октября 2025 в 15:13

Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра

Политолог Килинкаров: военная администрация в Одессе будет подавлять протесты

Спиридон Килинкаров Спиридон Килинкаров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

В Одессе создают военную администрацию для подавления протестов среди населения, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров. По его словам, в условиях энергетического кризиса будет сложно контролировать настроение граждан.

Я считаю, что это связано с массированными атаками по энергетической системе Украины. Есть высокий риск протеста населения в таких городах, как Киев, Одесса. И, на мой взгляд, задача военной администрации — подавлять любые очаги протеста в случае, если они возникнут. Удерживать людей в ситуации, когда у них нет света, воды, газа, тепла в зимний период, будет достаточно сложно. И мэры городов, которые избраны, безусловно, будут на стороне населения, — отметил Килинкаров.

Он подчеркнул, что Киев и Одесса играют ключевую роль в данном вопросе. По его мнению, подобные незаконные действия направлены на ликвидацию самоуправления и введение прямого руководства через администрации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил создание Одесской государственной военной администрации (ГВА), назначив ее главой Сергея Лысака. Управление Днепропетровской областью будет передано его первому заместителю Владиславу Гайваненко.

