15 октября 2025 в 12:30

Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Одесской государственной военной администрации (ГВА) и назначил ее руководителем Сергея Лысака. Руководство Днепропетровской областью теперь перейдет к его первому заместителю Владиславу Гайваненко.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Одесской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Теперь он не сможет занимать пост главы города. Кроме того, гражданства были лишены бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин. Зеленский подтвердил информацию в своем Telegram-канале. Он заявил, что провел совещание с главой СБУ и подписал указ о лишении гражданства отдельных лиц, но не стал уточнять, кого именно.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Труханова хотят лишить гражданства из-за критики Зеленского. По словам депутата, все, кто имеет свою точку зрения, «подвергаются обструкции и сумасшедшему давлению».

