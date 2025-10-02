Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину вхождения региона в состав России заявил, что на Украине есть города, жители которых хотели бы связать свое будущее с РФ. По его словам, речь идет как минимум о Николаеве и Одессе. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: этот список намного шире. Какие еще исконно русские города постепенно вспоминают свое прошлое — в материале NEWS.ru.

Что сказал Сальдо о русских городах Украины

30 сентября отмечается третья годовщина референдумов о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Сальдо считает, что если бы такое голосование сегодня провели в Одессе и Николаеве, то жители этих городов тоже выступили бы за совместное с РФ будущее.

«На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. Там, несмотря на всю пропаганду, несмотря на давление, сохраняется стремление к нормальной жизни — без мобилизационных облав, без диктатуры СБУ, без западных „кураторов“», — заметил губернатор.

О желании многих жителей Одессы и Николаева увидеть эти города в составе России заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, считает он, пока эти люди вряд ли способны возвысить свой голос. «Это просто опасно для жизни», — подчеркнул представитель Кремля.

Вид на Николаев Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему эти пять городов — русские

Одесса — крупнейший торговый порт России на Черном море

Одесса расположена на некогда малолюдных территориях междуречья Южного Буга и Днестра. Эти земли вошли в состав Российской империи по Ясскому мирному договору, который завершил русско-турецкую войну 1787–1791 годов. «Прародителем» Одессы можно считать татаро-турецкое поселение Хаджибей, рядом с которым была построена Хаджибейская крепость. Именно на этом месте в 1794 году по указу императрицы Екатерины II началось строительство нового города.

В дальнейшем Одесса, ставшая центром Новороссийского генерал-губернаторства и затем Одесской губернии, превратилась в крупнейший торговый порт России на Черном море. По переписи 1897 года она была четвертым по населению городом империи, уступая лишь Санкт-Петербургу, Москве и Варшаве. Сегодня русский язык в Одессе лишен статуса регионального. Однако большинство местных жителей выступают решительно против языковых ограничений.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru назвал Одессу «ключевым местом», ради которого Запад продолжает спонсировать текущий конфликт.

«Одесса была и остается русским городом. Думаю, немало людей там хотели бы снова стать частью русского мира. Причем и украинские власти, и украинские праворадикалы сейчас возмущаются тем, что Украина стала более русскоговорящей», — подчеркнул политик.

Порт в Одессе Фото: picture alliance / /AA/photothek/ТАСС

Николаев — оплот русского морского флота

Еще один город, основанный в екатерининскую эпоху, — Николаев. Его заложили в 1789 году: считается, что князь Григорий Потемкин дал название населенному пункту в память о взятии его войсками крепости Очаков в день памяти святителя Николая Мирликийского. Город изначально создавался в качестве оплота русского морского флота: туда было переведено Черноморское адмиралтейство, созданы верфи и училище корабельной архитектуры. В ходе Крымской войны Николаев был главной тыловой базой Черноморского флота.

Как и в Одессе, в 1897 году в Николаеве на русском (великорусском) языке говорило в восемь раз больше населения (66%), чем на украинском (малорусском). Только в 2018 году Киеву удалось лишить русский язык статуса регионального в Николаевской области. Тем не менее даже в апреле-мае 2023 года, через год после начала СВО, американский Международный республиканский институт констатировал: 61% жителей Николаева дома предпочитают говорить по-русски.

Сегодня в николаевских пабликах можно встретить призывы к сотрудникам библиотек спасти книги на русском языке. «Не идите на преступление против культурного наследия Николаевщины! <…> Сделайте все, чтобы сохранить русскоязычную литературу нашего края в надежном месте!» — гласит один из таких постов.

Также местные жители добиваются отказа от использования терминов, используемых украинской пропагандой для оскорбления россиян. «Поскольку все здравомыслящие понимают, к чему все идет, рекомендуем от таких слов отвыкать. Если вы планируете здесь жить и дальше, вам так или иначе придется это сделать», — подчеркивают николаевцы.

Порт в Николаеве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Днепр — центр Азовской губернии, новый Екатеринослав

Задолго до основания Одессы и Николаева, в 1776 году, на берегу реки Кильчень был заложен центр Азовской губернии, названный в честь великой российской императрицы Екатеринославом. Однако через некоторое время его первоначальное положение признали неудачным из-за заболоченной местности и частых наводнений. В 1784 году было принято решение о переносе губернского центра к реке Днепр.

20 мая 1787 года Екатерина II официально основала новый Екатеринослав, поэтому у города фактически два официальных дня рождения. При советской власти его переименовали в Днепропетровск, а в 2016 году украинское правительство приняло новое название — Днепр. Впрочем, местные власти постарались не только лишить город имени, но и перенести дату его основания. Минувшим летом заместитель мэра Днепра Андрей Денисенко заявил, что она «навязана» Россией, и предложил установить новую, «объективную» дату.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru отметил, что у жителей украинских городов при переименовании улиц, переносах дат или сносе памятников уже давно не спрашивают мнения. Однако именно они должны в конечном итоге сказать свое слово.

«А сейчас кто спрашивал жителей Днепропетровска? Я верю, что придет более справедливая власть, которая будет прислушиваться к мнению людей и проводить дискуссии об истории города. В таком случае население начнет возвращаться к истинной истории, а не той, что придумана бандеровцами», — считает собеседник.

Вид на Днепр Фото: Shutterstock/FOTODOM

Львов — основан русским князем Даниилом Галицким

Как и в Одессе, и в Николаеве, в бывшем Днепропетровске старательно борются с русским наследием и стараются задавить русскую речь. Однако самым украиноязычным городом нынешней Украины считается Львов. Он был основан русским князем Даниилом Галицким в 1256 году и назван в честь его сына. В XIV веке город перешел под контроль поляков, а затем — под власть австрийцев. В начале ХХ века они всерьез взялись за дерусификацию Львова, сгоняя всех, кто признавал себя русским, в концлагеря.

Тем не менее сегодня Львов возвращается к своим истокам. Депутат местного горсовета Любомир Мельничук в сентябре 2025 года заявил, что на городских улицах все чаще слышна русская речь, а позиции украинского языка стремительно слабеют.

По словам Олейника, русскоязычным Львов был и до событий 2014 года, когда на Украине грянул Евромайдан.

«Была слышна русская речь, в кафе играли русские песни. Но затем националисты стали преследовать тех, кто говорил по-русски, и на какое-то время добились в этом успеха. Тем не менее люди продолжали мыслить и общаться между собой на русском. Сейчас народ устал и понимает, что нужно хотя бы таким образом защитить свою идентичность — говорить по-русски, читать русские произведения и так далее. Люди начинают оказывать сопротивление, понимая, что скоро бандеровской власти придет конец», — пояснял он в беседе с NEWS.ru.

Вид на Львов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев — столица древней Руси

На русификацию все чаще жалуются и в Киеве. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская на днях признала, что столица страны остается русскоязычным городом. По ее мнению, в этом кроется большая проблема — в том числе философская.

Расположенный на реке Днепр, Киев считался одним из важнейших исторических центров Руси. Считается, что с 882 года он стал столицей государства, после чего в Х–ХII веках достиг своего расцвета. Однако столичный статус был утрачен Киевом в 1240 году под давлением татаро-монгольской орды. Власти Украины сегодня настаивают на том, что на тот момент Русь называлась Киевской — этот аргумент активно используется в качестве подтверждения существования некоего древнего государства, от которого ведет свою историю современная Украина. Однако на самом деле термин «Киевская Русь» утвердился лишь в советский период в работах историка Бориса Грекова.

По словам Килинкарова, даже несмотря на то, что в Киев в свое время пытались завезти «западенцев», город так и не удалось до конца «украинизировать».

«Киев все равно остался русскоговорящим городом. Не знаю, сколько людей там сейчас хотят воссоединиться с Россией, но подавляющее большинство точно хочет урегулирования конфликта, найти какое-то решение, которое обеспечило бы хотя бы минимальный уровень безопасности. Большинство людей хотели бы жить с Россией в добрососедских отношениях — в этом я уверен», — резюмировал экс-депутат.

Читайте также:

Днепр горит и протестует: перерастет ли народное сопротивление в Майдан

Зеленский готовит референдум о передаче территорий РФ. Чем он пожертвует

«Предчувствия хреновые»: готов ли Николаев восстать против Зеленского

Шпионаж, дефицит мужчин, голод: сдадут ли Харьков без боя, что там сейчас