29 сентября 2025 в 12:07

На Украине решили бороться с русским контентом в западных сервисах

Ивановская призвала западные сервисы ограничить русский контент на Украине

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская попросила западные сервисы не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке, сообщает издание «Страна.ua». Таким образом она решила «защитить будущее украинцев».

Она подчеркнула, что, несмотря на попытки ограничить потребление контента на русском языке, на Украине якобы заботятся о защите языков всех национальных меньшинств. При этом Ивановская назвала «наиболее уязвимыми» детей и подростков.

Ранее Ивановская сообщила, что власти отказались от идеи создания языковых патрулей. Она пояснила, что подобный шаг мог бы вызвать напряжение и восприниматься населением как форма давления. По ее словам, значительная часть граждан не владеет украинским языком, что затрудняет восприятие подобных инициатив.

Кроме того, омбудсмен заявила, что ее дочь София использует русский язык в социальных сетях осознанно, поскольку он остается востребованным в стране. Об этом она рассказала в интервью, объяснив выбор дочери стремлением говорить на понятном аудитории языке.

