Мэр Днепра (прежнее название Днепропетровск) Борис Филатов выступил с инициативой поменять дату возникновения города, из-за того что в 1776 году его официально основала российская императрица Екатерина II, сообщил заместитель градоначальника Андрей Денисенко. Его заявление опубликовано на сайте горсовета. Однако новую дату предстоит еще определить и утвердить, добавил он.

По его мнению, Днепр был неким «городом трех переправ» еще до приказа российской императрицы. Он добавил, что с XVI века на его территории якобы находилась казацкая агломерация.

Ранее в городе Болграде Одесской области демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Там объяснили проведенные работы решением Минкульта Украины, которое было принято осенью 2024 года. Скульптура располагалась в парке имени Пушкина. По легенде, поэт посетил этот парк и собственноручно посадил дуб, который растет до сих пор. Памятник был установлен в 1968 году.

Также в Одесской области переименовали ряд улиц с фамилиями украинских националистов. Как отметил глава Дальниковской сельской общины Сергей Крутюк, улицам дали нейтральные названия из-за «недостаточной солидности» населенного пункта.