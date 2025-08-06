Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 17:04

На Украине хотят поменять дату основания Днепропетровска вслед за названием

Мэр Днепра предложил поменять дату основания города из-за связи с Россией

Днепр (прежнее название Днепропетровск) Днепр (прежнее название Днепропетровск) Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мэр Днепра (прежнее название Днепропетровск) Борис Филатов выступил с инициативой поменять дату возникновения города, из-за того что в 1776 году его официально основала российская императрица Екатерина II, сообщил заместитель градоначальника Андрей Денисенко. Его заявление опубликовано на сайте горсовета. Однако новую дату предстоит еще определить и утвердить, добавил он.

По его мнению, Днепр был неким «городом трех переправ» еще до приказа российской императрицы. Он добавил, что с XVI века на его территории якобы находилась казацкая агломерация.

Ранее в городе Болграде Одесской области демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Там объяснили проведенные работы решением Минкульта Украины, которое было принято осенью 2024 года. Скульптура располагалась в парке имени Пушкина. По легенде, поэт посетил этот парк и собственноручно посадил дуб, который растет до сих пор. Памятник был установлен в 1968 году.

Также в Одесской области переименовали ряд улиц с фамилиями украинских националистов. Как отметил глава Дальниковской сельской общины Сергей Крутюк, улицам дали нейтральные названия из-за «недостаточной солидности» населенного пункта.

Украина
власти
Днепр
переименования
даты
история
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.