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24 июля 2025 в 13:17

Под Одессой переименовали названные в честь националистов улицы

В Одесской области переименовали улицы с фамилиями украинских националистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Улицы Дальниковской сельской общины Одесской области, названные в честь украинских националистов, переименовали, сообщает местное издание «Думская». Как отметил глава общины Сергей Крутюк, улицам дали нейтральные названия из-за «недостаточной солидности» населенного пункта.

При этом на Украине с 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации. По всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся советских деятелей. В июле 2023 года вступил в силу закон «О деколонизации топонимов», который предписывает изменить все связанные с Россией географические названия.

Ранее посольство России в Париже резко отреагировало на решение властей города Драп на юге Франции переименовать бульвар, который ранее был назван в честь Сталинградской битвы. В дипмиссии подчеркнули цинизм аргумента заместителя мэра Александры Рюсо, заявившей, что сражение якобы не имеет значения для французской истории.

До этого министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ о переименовании Русского театра в Таллине. Теперь учреждение будет называться Театр Сюдалинна, что переводится с эстонского как «Сердце Таллина».

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Украина
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