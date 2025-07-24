Под Одессой переименовали названные в честь националистов улицы В Одесской области переименовали улицы с фамилиями украинских националистов

Улицы Дальниковской сельской общины Одесской области, названные в честь украинских националистов, переименовали, сообщает местное издание «Думская». Как отметил глава общины Сергей Крутюк, улицам дали нейтральные названия из-за «недостаточной солидности» населенного пункта.

При этом на Украине с 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации. По всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся советских деятелей. В июле 2023 года вступил в силу закон «О деколонизации топонимов», который предписывает изменить все связанные с Россией географические названия.

Ранее посольство России в Париже резко отреагировало на решение властей города Драп на юге Франции переименовать бульвар, который ранее был назван в честь Сталинградской битвы. В дипмиссии подчеркнули цинизм аргумента заместителя мэра Александры Рюсо, заявившей, что сражение якобы не имеет значения для французской истории.

До этого министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ о переименовании Русского театра в Таллине. Теперь учреждение будет называться Театр Сюдалинна, что переводится с эстонского как «Сердце Таллина».