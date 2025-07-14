В соседней стране переименовали Русский театр ERR: Русский театр в Эстонии переименовали в Театр Сюдаллина

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ о переименовании Русского театра в Таллине, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. Теперь учреждение будет называться Театр Сюдаллина.

Министр культуры Хейди Пурга подписала указ, согласно которому Русский театр официально сменил название на Театр Сюдалинна. Вместе с изменением наименования утверждена и новая редакция устава учреждения, — говорится в материале.

Русский театр — единственный в Эстонии профессиональный театр с постановками на русском языке. Название «Сюдалинна» переводится с эстонского как «Сердце Таллина». Издание отмечает, что после переименования театр сохранит русскоязычный репертуар как основной в своей деятельности.

Ранее сообщалось, что Эстонские власти были вынуждены значительно отредактировать законопроект об Эстонской христианской православной церкви. Документ подвергся сильным изменениям перед принятием после критики президента страны Алара Кариса. Изначально законопроект был направлен на искоренение «тлетворного влияния» поддерживающих Россию структур. В том числе — на местную православную церковь Московского патриархата. В конечном варианте положения документа сгладили.