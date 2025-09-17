Жители Львова устали от давления и вновь начали массово использовать русский язык в повседневном общении, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, это является формой сопротивления против политики националистов и возвращением к культурной идентичности.

Когда националисты на Украине начали преследовать тех, кто разговаривает на русском, мыслит на русском, то понятно, что на какое-то время они добились успеха тактического, но не стратегического. Люди продолжали мыслить и между собой общаться на русском. Это язык, который им более удобен в общении, потому что это целый пласт культуры, литературы и так далее. Во Львове сегодня чувствуют, что скоро будут перемены. Поэтому мы не можем говорить об увеличении количества русскоязычных. То есть люди уже устали и понимают, что надо хотя бы таким образом оказать сопротивление, защищая свою идентичность, — пояснил Олейник.

Он добавил, что Львов исторически был русскоязычным городом, где свободно можно было общаться на этом языке. По его словам, жители постепенно начинают сопротивляться политике украинских властей, осознавая ее скорое затмение.

Конечно, любой свободный человек на Украине будет сопротивляться националистической власти, поэтому идет восстановление тех, кто хочет разговаривать на русском и слушать русскую музыку, читать русские произведения и так далее. Ничего тут необычного. Народ во Львове начинает оказывать сопротивление, понимая, что скоро этой бандеровской власти придет конец. Львов всегда был русскоязычным. Там свободно можно было разговаривать, в отличие, например, от Ивано-Франковска, — резюмировал Олейник.

Ранее депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук заявил, что Львов, который традиционно считался одним из самых украиноязычных населенных пунктов страны, начал постепенно русифицироваться. По его словам, властям нужно вовремя обеспокоиться этим фактом.