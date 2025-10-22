Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 18:03

Экс-депутат Рады оценил вероятность военного переворота на Украине

Экс-нардеп Килинкаров: все больше военных и жителей хотят свергнуть Зеленского

Все больше украинских солдат и мирных жителей хотят свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, причина кроется в том, что люди остаются жить в темноте и холоде из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Я много раз говорил о том, что удары по украинской энергетике будут иметь очень серьезные последствия для самой Украины. Это серьезный фактор дестабилизации внутри страны. И то, что украинский музыкант Олег Скрипка сейчас призвал к военному перевороту, это только первый сигнал. Я думаю, таких людей будет все больше и больше. Одно дело, когда люди смотрят или следят за конфликтом в теплых квартирах, со светом, и совсем другое, когда вся Украина сидит в темноте и, самое главное, без тепла. Поэтому претензии к власти будет озвучивать все больше и больше людей, — сказал Килинкаров.

Политолог отметил, что напряженная ситуация внутри страны пугает Зеленского куда больше, чем ситуация на фронте. По его мнению, украинский лидер понимает, что каждый шаг в сторону эскалации конфликта приводит к росту протестных настроений.

Зеленского не так пугает ситуация на фронте. Он готов отступать бесконечно долго, настолько, насколько это возможно. И он по этому поводу нисколько не переживает. А вот то, что касается ситуации внутри страны, это очень серьезно. И с учетом того, что зима не за горами, думаю, ситуация там сильно изменится. Если никаких договоренностей не будет и даже надежды не будет на то, что возможны мирные переговоры о завершении конфликта, думаю, внутри Украины будут зреть очень серьезные протестные настроения. Не исключен и военный переворот, — заключил Килинкаров.

Ранее Скрипка заявил, что на Украине нужно осуществить военный переворот для укрепления государственной власти. По словам исполнителя, потенциальным лидером такого переворота мог бы стать главнокомандующий Силами беспилотников Украины Роберт Бровди.

Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
