Дмитрий Гордон объяснил, почему его взрослые сыновья не служат в ВСУ Журналист Гордон заявил, что его сыновья призывного возраста не живут на Украине

Украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что его сыновья, достигшие призывного возраста, не находятся на территории Украины. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью, отвечая на вопрос об их возможной службе в Вооруженных силах Украины, передает «Страна.ua».

Во время беседы у него поинтересовались, имеют ли его сыновья желание вступить в ряды ВСУ. Гордон не дал прямого ответа, но пояснил, что двое его сыновей проживают в Соединенных Штатах, а третий не может служить по состоянию здоровья.

Журналист аргументировал это тем, что пребывание на Украине является опасным, а также указал, что двое его детей родились за пределами страны. Один из них является гражданином США, а другой проживает там на протяжении многих лет.

Данное заявление вызвало волну критики среди украинских пользователей Сети. Многие из них выразили возмущение сложившейся ситуацией, напомнив при этом о ранее звучавших от Гордона патриотичных высказываниях, в частности о его поддержке идеи выхода на границы Украины 1991 года.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Гордон «будто мочи в рот набрал» и молчит о предательстве Киева. Так дипломат прокомментировала его реакцию на отказ руководства Украины включать в списки на обмен около тысячи солдат, в числе которых не было ни одного офицера.