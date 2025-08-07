«Мочи в рот набрал»: Захарова о молчании Гордона после предательства Киева Захарова: Гордон ни слова не сказал об отказе Киева от пленных бойцов ВСУ

Журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «будто мочи в рот набрал» и молчит о предательстве Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так дипломат прокомментировала его реакцию на отказ руководства Украины включать в списки на обмен около тысячи солдат, в числе которых нет ни одного офицера.

Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных, — написала она.

Захарова с иронией заметила, что для Гордона «говорить правду» — не то же самое, что «распространять фейки» о России. Она назвала решение украинского руководства предательством, а Гордона осудила за молчание. Дипломат прикрепила к посту ссылку на сайт, где опубликованы имена украинцев, которых Киев «не желает видеть ни живыми, ни мертвыми».

Кстати, не исключаю, что под их имена Зеленский будет требовать еще денег у Запада, — заключила она.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. Большинство из них составляют солдаты и матросы. Более 140 человек являются мобилизованными.