Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:40

«Мочи в рот набрал»: Захарова о молчании Гордона после предательства Киева

Захарова: Гордон ни слова не сказал об отказе Киева от пленных бойцов ВСУ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «будто мочи в рот набрал» и молчит о предательстве Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так дипломат прокомментировала его реакцию на отказ руководства Украины включать в списки на обмен около тысячи солдат, в числе которых нет ни одного офицера.

Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных, — написала она.

Захарова с иронией заметила, что для Гордона «говорить правду» — не то же самое, что «распространять фейки» о России. Она назвала решение украинского руководства предательством, а Гордона осудила за молчание. Дипломат прикрепила к посту ссылку на сайт, где опубликованы имена украинцев, которых Киев «не желает видеть ни живыми, ни мертвыми».

Кстати, не исключаю, что под их имена Зеленский будет требовать еще денег у Запада, — заключила она.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. Большинство из них составляют солдаты и матросы. Более 140 человек являются мобилизованными.

ВСУ
Дмитрий Гордон
журналисты
пленные
Мария Захарова
МИД РФ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми медведю установили опасный вольер с током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.