Гражданство США, обвинения в изнасиловании, Украина: как живет Гордон

Почему Гордон не отказался от гражданства США

Телеведущий Александр Гордон рассказал, что не отказывается от гражданства США из-за огромного «налога на выход», которого требует американское законодательство. По его словам, если человек отказывается от паспорта, американские власти проводят оценку всего его имущества, включая счета, недвижимость и автомобили, и требуют уплатить 30% от общей стоимости.

«У них есть так называемый exit tax. То есть, если хочешь выйти (отказаться от гражданства США. — NEWS.ru) — заплати», — объяснил он.

Гордон признался, что, хотя ему безразлично наличие американского паспорта, финансовые последствия делают отказ нецелесообразным. Телеведущий жил в США с 1989 по 1997 год. В последний раз посещал страну около 12 лет назад, когда ездил на свадьбу к дочери, вспомнил он.

Кто обвинил Гордона в изнасиловании

В марте текущего года издание Wonderzine сообщило, что российского телеведущего Александра Гордона обвинили в изнасиловании. По его данным, девушке, в отношении которой якобы было совершено преступление, тогда было 17 лет, а Гордону — 46 лет.

Как рассказала журналистам Анна (имя изменено), в мае 2010 года она познакомилась с телеведущим на съемках, после чего у них завязалась переписка, закончившаяся встречей в сентябре. По ее словам, после общения в кафе Гордон отвез девушку к себе домой, там он предложил ей коньяк, читал стихи своего отца, подарил книги, постоянно проговаривал ее возраст и потом рассказал, что уже встречался с 16-летней девушкой.

Анна заявила, что позже Гордон пригласил в гости знакомого актера, они продолжили общение втроем, но в какой-то момент она прилегла и уснула. По ее словам, ее разбудили прикосновения и поцелуи телеведущего. Девушка утверждала, что в тот момент не имела опыта общения с мужчинами и из-за страха не смогла оказать сопротивление.

Как заявила Анна, после этого эпизода она ушла домой, но потом еще несколько раз встречалась с ведущим. По ее словам, она прекратила общение, когда почувствовала, что у Гордона есть и другие женщины. Она отметила, что эта ситуация оказала на нее сильное негативное влияние, из-за чего ей до сих пор трудно построить гармоничные отношения с мужчинами. Сам Александр Гордон не стал давать комментарии авторам.

Что Гордон говорил о Путине и об Украине

Александр Гордон в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 2021 году заявил о своем положительном отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

«Очень хорошо. Я считаю, что из правителей России он один из самых успешных. Я помню тот момент, когда он пришел к власти, что было в стране и как это было, и вижу, куда и как движется страна сегодня. Очень много дел сделано. Я считаю его великим государственным деятелем. Сравнимым с большими царями русскими», — пояснил он.

Журналист также рассказал о своем первом визите в гости к Владимиру Путину. В то время Гордон, по его словам, был дружен и сотрудничал с бывшей супругой президента Людмилой. Они работали над проектом, посвященным семейным отношениям, и однажды оказались в резиденции президента.

Жилье Путина телеведущий описал как «очень скромное». Когда Гордон встретился с президентом, разговор был ограничен только взаимным приветствием.

«Я стою, [говорю]: „Здравствуйте, Владимир Владимирович“. Он говорит: „Здравствуйте, Александр“. Все, ну, а что еще скажешь?» — отметил Гордон.

В августе 2022 года Александр Гордон высказал свое мнение по поводу сноса советских памятников на территории Украины. Телеведущий подчеркнул, что киевские власти обязаны быть признательны за советское наследие, а не стремиться его запретить.

«Откуда такая неблагодарность? Вот чего я не могу понять. Им подарили страну. Ее слепили буквально из того, что было. Отдали все. В чем причины этой неблагодарности?» — отметил он.

