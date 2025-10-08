Гордон объяснил, почему не отказался от гражданства США Телеведущий Гордон: отказ от американского паспорта требует огромных денег

Телеведущий Александр Гордон рассказал, что не отказывается от гражданства США из-за огромного «налога на выход», который требует американское законодательство. По его словам, которые передает StarHit, при отказе от паспорта власти Штатов оценивают все имущество человека — счета, недвижимость, автомобили — и требуют выплатить 30% от общей стоимости.

У них есть так называемый exit tax. То есть, если хочешь выйти (отказаться от гражданства США — NEWS.ru), — заплати, — объяснил он.

Гордон признался, что хотя ему безразлично наличие американского паспорта, финансовые последствия делают отказ нецелесообразным. Телеведущий жил в США с 1989 по 1997 год. В последний раз посещал страну около 12 лет назад, когда ездил на свадьбу к дочери, вспомнил он.

