Провинциальный бизнесмен потребовал, чтобы Гордон снес свою беседку Предприниматель из Саратова Рыськов потребовал, чтобы Гордон снес свою беседку

Предприниматель из Саратова Глеб Рыськов потребовал демонтировать беседку, принадлежащую телеведущему Александру Гордону, сообщает Telegram-канал «112». Строение расположено в лесу.

По данным источника, Рыськов уже неоднократно направлял в государственные органы обращения с требованием снести постройку. Бизнесмен утверждает, что объект возведен на землях лесного фонда с превышением разрешенной площади: если кадастровая документация предусматривает использование 1080 кв. м, то фактически занятая территория превышает этот показатель и составляет 1422 кв. м.

В своих требованиях саратовский предприниматель настаивает на том, чтобы Гордону было предписано не только демонтировать беседку, но и вывести все коммуникации с территории лесного фонда, а также компенсировать стоимость пользования государственными землями за трехлетний период. Рыськов также заявил, что телеведущий злоупотребляет своим положением.

Особое беспокойство бизнесмена вызывает вопрос пожарной безопасности. Он подчеркнул, что строительство в лесах объектов, не отвечающих противопожарным требованиям, может привести к серьезным последствиям.

Ранее сообщалось, что Рыськов подал иск в Красногорский суд, требуя лишить певца Филиппа Киркорова частного берега на Москве-реке. Предприниматель утверждает, что река является государственной собственностью, а значит, прилегающая территория не может принадлежать частному лицу. Он планировал превратить этот участок в общественное пространство с пляжем, навесами и фуд-кортами.