Провинциальный бизнесмен потребовал, чтобы Гордон снес свою беседку

Предприниматель из Саратова Глеб Рыськов потребовал демонтировать беседку, принадлежащую телеведущему Александру Гордону, сообщает Telegram-канал «112». Строение расположено в лесу.
По данным источника, Рыськов уже неоднократно направлял в государственные органы обращения с требованием снести постройку. Бизнесмен утверждает, что объект возведен на землях лесного фонда с превышением разрешенной площади: если кадастровая документация предусматривает использование 1080 кв. м, то фактически занятая территория превышает этот показатель и составляет 1422 кв. м.
В своих требованиях саратовский предприниматель настаивает на том, чтобы Гордону было предписано не только демонтировать беседку, но и вывести все коммуникации с территории лесного фонда, а также компенсировать стоимость пользования государственными землями за трехлетний период. Рыськов также заявил, что телеведущий злоупотребляет своим положением.
Особое беспокойство бизнесмена вызывает вопрос пожарной безопасности. Он подчеркнул, что строительство в лесах объектов, не отвечающих противопожарным требованиям, может привести к серьезным последствиям.
Ранее сообщалось, что Рыськов подал иск в Красногорский суд, требуя лишить певца Филиппа Киркорова частного берега на Москве-реке. Предприниматель утверждает, что река является государственной собственностью, а значит, прилегающая территория не может принадлежать частному лицу. Он планировал превратить этот участок в общественное пространство с пляжем, навесами и фуд-кортами.