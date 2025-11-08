Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 19:23

Провинциальный бизнесмен потребовал, чтобы Гордон снес свою беседку

Александр Гордон Александр Гордон Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Предприниматель из Саратова Глеб Рыськов потребовал демонтировать беседку, принадлежащую телеведущему Александру Гордону, сообщает Telegram-канал «112». Строение расположено в лесу.

По данным источника, Рыськов уже неоднократно направлял в государственные органы обращения с требованием снести постройку. Бизнесмен утверждает, что объект возведен на землях лесного фонда с превышением разрешенной площади: если кадастровая документация предусматривает использование 1080 кв. м, то фактически занятая территория превышает этот показатель и составляет 1422 кв. м.

В своих требованиях саратовский предприниматель настаивает на том, чтобы Гордону было предписано не только демонтировать беседку, но и вывести все коммуникации с территории лесного фонда, а также компенсировать стоимость пользования государственными землями за трехлетний период. Рыськов также заявил, что телеведущий злоупотребляет своим положением.

Особое беспокойство бизнесмена вызывает вопрос пожарной безопасности. Он подчеркнул, что строительство в лесах объектов, не отвечающих противопожарным требованиям, может привести к серьезным последствиям.

Ранее сообщалось, что Рыськов подал иск в Красногорский суд, требуя лишить певца Филиппа Киркорова частного берега на Москве-реке. Предприниматель утверждает, что река является государственной собственностью, а значит, прилегающая территория не может принадлежать частному лицу. Он планировал превратить этот участок в общественное пространство с пляжем, навесами и фуд-кортами.

Александр Гордон
постройки
сносы
бизнесмены
Саратовская область
