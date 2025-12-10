ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 13:06

В Госдуме приняли одно решение по мигрантам-подросткам

Госдума обязала приносить присягу с 14 лет при получении гражданства России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Госдума обязала иностранных подростков приносить присягу с 14 лет при получении гражданства. Законопроект приняли сразу во втором и третьем чтениях. Поправки предлагается включить в закон «О гражданстве Российской Федерации», следует из документа, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы объясняют, что такая мера усилит осознанность обязательств соблюдать Конституцию РФ, а также будет способствовать формированию патриотического отношения к государству. После принятия поправок подростки должны будут произносить присягу лично при оформлении гражданства.

Сейчас присягу при получении паспорта приносит только совершеннолетний гражданин. Несовершеннолетние от этой процедуры освобождены. Кроме того, теперь отказ от присяги сделает невозможным получение гражданства.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил временный порядок приема иностранцев, участвующих в СВО, в гражданство РФ. Если заявитель одновременно просит принять в гражданство своего несовершеннолетнего ребенка, то потребуются также документы и фото на него.

присяга
конституция
паспорта
гражданства
Россия
Госдума
законы
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пензе «10-летнего мальчика» за порно для школьниц отправили в колонию
Россиянам объяснили, обязательно ли оплачивать услуги ЖКХ в декабре дважды
«Король побегов» сбежал из тюрьмы четвертый раз за 16 лет
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.