В Госдуме приняли одно решение по мигрантам-подросткам Госдума обязала приносить присягу с 14 лет при получении гражданства России

Госдума обязала иностранных подростков приносить присягу с 14 лет при получении гражданства. Законопроект приняли сразу во втором и третьем чтениях. Поправки предлагается включить в закон «О гражданстве Российской Федерации», следует из документа, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы объясняют, что такая мера усилит осознанность обязательств соблюдать Конституцию РФ, а также будет способствовать формированию патриотического отношения к государству. После принятия поправок подростки должны будут произносить присягу лично при оформлении гражданства.

Сейчас присягу при получении паспорта приносит только совершеннолетний гражданин. Несовершеннолетние от этой процедуры освобождены. Кроме того, теперь отказ от присяги сделает невозможным получение гражданства.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил временный порядок приема иностранцев, участвующих в СВО, в гражданство РФ. Если заявитель одновременно просит принять в гражданство своего несовершеннолетнего ребенка, то потребуются также документы и фото на него.