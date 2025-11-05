Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 19:59

Путин утвердил порядок приема гражданства России для иностранцев на СВО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил временный порядок приема иностранцев, участвующих в СВО, в гражданство РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу с 5 ноября 2025 года.

Постановляю утвердить прилагаемые: положение о временном порядке приема в гражданство Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства; положение о временном порядке выдачи вида на жительство в Российской Федерации отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, — гласит документ.

Ранее Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения призывных мероприятий в течение всего календарного года. Согласно новым нормам, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь могут проводиться круглогодично.

До этого президент утвердил закон, разрешающий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к специальным сборам для охраны критически важных объектов. Его действие распространяется исключительно на добровольцев, заключивших соответствующий контракт.

