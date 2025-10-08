Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 06:20

Новые роли, личная жизнь, мнение об СВО: куда пропал Ефим Шифрин

Ефим Шифрин Ефим Шифрин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В 69 лет актер и юморист Ефим Шифрин продолжает радовать зрителей своим творчеством. В каких проектах он сейчас снимается, что известно о его личной жизни и как он относится к спецоперации?

Что известно о личной жизни Ефима Шифрина

Ефим (Нахим) Шифрин родился 25 марта 1956 года в Нексикане Магаданской области. В 10 лет переехал с семьей в Юрмалу, затем учился на филологическом факультете Латвийского университета, но через год переехал в Москву. Там окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства и ГИТИС. Известность получил в 1986 году с монологом «Мария Магдалена».

Популярность ему принесло участие в юмористических передачах «Аншлаг» и «Вокруг смеха».

Ефим Шифрин не женат. Детей у него нет. Артист признавался в программе «Судьба человека», что однажды связал себя узами брака в 26 лет, но быстро развелся. При этом актер отметил, что никогда не был одинок.

«Да, я не большой специалист в вопросах любви. В моей жизни идеального случая не произошло. Я не могу считать свою жизнь неполной только из-за того, что это не случилось. Не случилось этого, зато случилось очень много другого», — сказал он.

Говорил ли Ефим Шифрин об СВО

Ефим Шифрин после начала спецоперации выразил свои эмоции в социальных сетях.

«Я родился спустя 11 лет после Второй мировой войны и рассчитывал, что помру хотя бы за 11 лет до третьей. Мне очень больно. Я не умею разводить тучи руками», — написал он.

В 2022 году появилась информация, что Ефим Шифрин уехал из России в Израиль. Тогда поклонники решили, что комик решил эмигрировать из-за спецоперации. Также ходили слухи, что у артиста есть израильский паспорт. Однако он их опроверг.

«Нелюбезные мои щелкоперы, я не оформлял иностранное гражданство ни в 2017, ни в 2020, ни в 2023 году», — пояснил юморист.

Комментируя новости о своем переезде, он заявил, что не собирается покидать РФ навсегда. Он также пояснил, что ездит в Израиль к своим родственникам — там живет его родной брат Самуэль и внуки.

Чем сейчас занимается Шифрин

Ефим Шифрин продолжает творческую деятельность. Он выступает со стендапом и спектаклями, а также снимается в кино.

В 2025 году с артистом состоялась премьера сериала «Олдскул» на телеканале ТНТ. Кроме того, в стадии производства находится комедийный фильм «Старая закалка». Картина выйдет в текущем году.

Артист рассказывал, что получает пенсию — 13 тысяч рублей. Выплата могла быть больше, если бы он в свое время не отказался от почетных званий.

«Когда-то я бежал от этого, казалось, это такие советские атрибуты. Сравнивал с западными звездами. Поэтому, когда Театр эстрады предложил мне подать на звание, замахал руками и сказал что нет. Зная, что в будущем к нему прилагаются 30 тысяч, может быть, еще и подумал бы. А теперь как-то уже поздно. Заслуженным быть уже стыдно, потому что у меня ученики народные», — рассказывал юморист.

